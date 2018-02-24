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Регион 24.02.2018 15:00

Глава МИД Ирана заявил о сохраняющейся угрозе со стороны ИГ, призвал страны региона к сотрудничеству

Террористическая группировка "Исламское государство" продолжает оставаться угрозой мировой безопасности, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Экстремизм и ДАИШ по-прежнему угрожает мировой безопасности. Совершенно очевидна необходимость долгосрочного планирования основ для борьбы против опасности в культурной сфере и противодействия экстремистским идеологиям, а также сотрудничества и диалога между странами региона", - цитируют Дж.Зарифа местные СМИ.

Отмечается, что министр участвовал в конференции "Образцы регионального порядка в эпоху после ДАИШ" в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, ИГ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]