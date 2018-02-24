Глава МИД Ирана заявил о сохраняющейся угрозе со стороны ИГ, призвал страны региона к сотрудничеству

Террористическая группировка "Исламское государство" продолжает оставаться угрозой мировой безопасности, заявил в субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

"Экстремизм и ДАИШ по-прежнему угрожает мировой безопасности. Совершенно очевидна необходимость долгосрочного планирования основ для борьбы против опасности в культурной сфере и противодействия экстремистским идеологиям, а также сотрудничества и диалога между странами региона", - цитируют Дж.Зарифа местные СМИ.

Отмечается, что министр участвовал в конференции "Образцы регионального порядка в эпоху после ДАИШ" в Тегеране.