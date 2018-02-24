Почти 40 мирных жителей погибли в Восточной Гуте за сутки, утверждают турецкие СМИ

За последние 24 часа 38 гражданских лиц стали жертвами сирийских авиаударов по пригороду Дамаска - Восточной Гуте, утверждает в субботу турецкое информагентство "Анадолу".
По его данным, наибольшее число жертв бомбардировок пришлось на населенный пункт Дума, где погибли 15 мирных жителей.
Кроме того, "Анадолу" утверждает, что авиация Сирии нанесла авиаудары по медицинским центрам, мечети и одному из учебных заведений в Восточной Гуте.
В субботу запланировано голосование по проекту резолюции СБ ООН о немедленном установлении гуманитарной паузы минимум на 30 дней в Восточной Гуте. Оно состоится в субботу в 12:00 по местному времени (21:00), сообщили дипломаты в штаб-квартире ООН.
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