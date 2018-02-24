В МИД Турции серьезно обеспокоены планами Вашингтона открыть посольство США в Иерусалиме в мае

Власти Турции обеспокоены намерениями США официально перенести американское посольство в Иерусалим в мае 2018 года и считают это нарушением международного права, говорится в заявлении турецкого МИД, распространенном в субботу.
"Турция продолжит защищать законные права палестинцев против такого решения США, которое вызывает сильную обеспокоенность", - отмечается в документе.
"Решение (о переносе американского посольства - ИФ) показывает намерения администрации США нарушить мир, не считаясь с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН", - подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Накануне госдеп США подтвердил сообщения о том, что американское посольство будет открыто в Иерусалиме в мае 2018 года. По данным газеты "Таймс оф Исраэл", официальный перенос посольства может состояться 14 мая этого года. Таким образом, это будет совпадать с 70-летием образования Израиля.
В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за такой шаг, заявив, что день открытия посольства США в Иерусалиме "станет величайшим днем для Израиля".
Президент США Д.Трамп в начале декабря сообщил о решении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о признании Иерусалима израильской столицей.
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