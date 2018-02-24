ЕЦБ ликвидирует латвийский ABLV Bank, правительство заявляет о стабильной ситуации в финсекторе

Европейский центральный банк решил ликвидировать латвийский ABLV Bank, тем временем, Комиссия рынка финансов и капитала республики пока не получила соответствующих документов из ЕЦБ, сообщают в субботу местные СМИ.

"Налогоплательщикам не стоит беспокоиться о ситуации. В Латвии нет банковского кризиса. Каждый, у кого есть деньги в ABLV банке, c 7 марта сможет получить 100 тыс. евро в любом другом банке. Если их больше, то, это займет более длительное время", - заявила глава Минфина Латвии Дана Рейзнеце-Озола, которую цитирует сайт Delfi.lv

По ее словам, банк ABLV оказался в такой ситуации из-за репутации.

Тем временем, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис уверен в стабильности финансового сектора Латвии, пишет BNS.

"В последние годы Латвия предприняла определенные действия в сфере надзора за банковским сектором, чтобы предотвратить приток в финансовый сектор денег, связанных с легализацией полученных преступным путем средств и финансированием терроризма. Однако они оказались недостаточными для того, чтобы добиться более активного уменьшения удельного веса клиентов из категории риска и предотвратить участие банковского сектора Латвии в деятельности, которая не отвечает международной практике и праву", - говорится в заявлении премьера.

М.Кучинскис отметил, что ответственным должностным лицам вместе с экспертами финансового сектора необходимо договориться о комплексе последующих действий с целью улучшения надзора за финансовой системой государства. Поэтому в понедельник, 26 февраля, созвано внеочередное заседание совета по надзору за финансовым сектором, а также данный вопрос будет включен в повестку дня заседания кабинета министров.

Кроме того, премьер заявил, что правительство Латвии не вкладывало и не вложит в спасение ABLV Bank ни единого евро. Деньги налогоплательщиков для урегулирования ситуации вокруг банка использованы не будут, заверил он.

М.Кучинскис добавил, что ответственные учреждения Латвии тесно сотрудничают между собой и с зарубежными партнерами, в том числе с Европейским центральным банком и США.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в субботу постановила, что в "ABLV Bank" наступила так называемая недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии Петерс Путниньш пояснил, что такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

"Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты ABLV Bank могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время", - сказал П.Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов. Выплата гарантированных возмещений должна начаться не позднее, чем на восьмой рабочий день после наступления недоступности вкладов.

КРФК подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков ABLV Bank и предотвращения возможных убытков комиссия запретила этому банку проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов ABLV Bank.

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту ABLV Bank - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.

КРФК сообщила, что в данном случае для выплат не потребуются средства государственного фонда гарантии вкладов, потому что у ABLV Bank достаточно активов. Для выплаты гарантированных возмещений латвийским клиентам ABLV Bank, согласно текущим подсчетам, необходимо около 470 млн евро, которые банк может обеспечить.

Как сообщалось ранее, власти США обвинили ABLV Bank, банк N2 страны, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции.

Как сообщалось ранее, власти США обвинили "ABLV Bank", один из крупнейших банков Латвии, в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного 13 февраля американским Минфином. ABLV Bank обвиняется в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

Банк, со своей стороны, заявил, что доклад FinCEN, вероятно, основан на недостоверной информации. Несмотря на это, EЦБ ввел ограничения на его операции. В течение недели после сообщения FinCEN из ABLV Bank изъято 600 млн евро. Для стабилизации ситуации ABLV Bank обратился в центробанк с просьбой выделить ему заем в размере до 480 млн евро под залог ценных бумаг, Банк Латвии согласился выделить 97,5 млн евро. Спустя несколько дней КРФК призвала Банк Латвии выделить еще один заем банку. Правительство Латвии со своей стороны заявило, что не намерено вкладывать в ABLV Bank государственные средства.