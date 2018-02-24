В Польше задержали украинского хакера, в случае экстрадиции в США ему грозит там 30 лет тюрьмы - СМИ

Сотрудники Центрального следственного бюро Польши, отвечающие за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносных программ. Он арестован и ожидает решения об экстрадиции в США.

Как сообщается в субботу на сайте радиостанции RMF24, мужчина находился в базе данных розыска Интерпола, на него был выдан международный ордер на арест.

Центральное следственное бюро Польши заинтересовалось им после того, как стало известно, что этот украинец может находиться на юге страны. Его нашли в городе Бельско-Бяла, там и задержали.

"Мужчина подозревается в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерских атак. Вредоносные программы мониторили, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный из-за такой преступной деятельности, оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Хакеру в США грозит до 30 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится под стражей в ожидании решения об экстрадиции в США.