Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа, сооруженных в 2017 году в регонах страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в субботу.

Средства будут выделены в рамках инвестиционных расходов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова