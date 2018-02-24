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Социум 24.02.2018 18:22

Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа, сооруженных в 2017 году в регонах страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в субботу.

Средства будут выделены в рамках инвестиционных расходов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Н.Аббасова

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Тэги: ОБЪЕКТЫ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]