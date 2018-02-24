Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа, сооруженных в 2017 году в регонах страны.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в субботу.
Средства будут выделены в рамках инвестиционных расходов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Н.Аббасова
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