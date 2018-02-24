Оползни и наводнения в Индонезии привели к гибели 16 человек, десятки пострадали

Не менее 16 человек погибли во время оползней и наводнений на индонезийском острове Ява, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.
Еще, по меньшей мере, 20 человек получили ранения.
По словам представителя индонезийского Агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо, в наибольшей степени оказались затронуты округа Бребес и Пурбалинга. В настоящий момент на острове проходит поисково-спасательная операция.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших и 10 пропавших без вести. Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на этот район несколько дней назад.
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