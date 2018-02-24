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Дальнее зарубежье 24.02.2018 18:30

Оползни и наводнения в Индонезии привели к гибели 16 человек, десятки пострадали

Не менее 16 человек погибли во время оползней и наводнений на индонезийском острове Ява, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Еще, по меньшей мере, 20 человек получили ранения.

По словам представителя индонезийского Агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо, в наибольшей степени оказались затронуты округа Бребес и Пурбалинга. В настоящий момент на острове проходит поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших и 10 пропавших без вести. Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на этот район несколько дней назад.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ОПОЛЗНИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]