Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении на 10% с 1 марта 2018 года стипендий докторантам, студентам ВУЗов, учащимся СУЗов и начальных профессионально-специализированных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной Академии Наук.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Другим распоряжением главы государства, с 1 марта 2018 года также на 10% повышается размер президентских стипендий студентам ВУЗов.

Н.Аббасова