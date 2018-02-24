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Наука и образование 24.02.2018 18:54

Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении на 10% с 1 марта 2018 года стипендий докторантам, студентам ВУЗов, учащимся СУЗов и начальных профессионально-специализированных учебных заведений, а также студентам магистратуры Национальной Академии Наук.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Другим распоряжением главы государства, с 1 марта 2018 года также на 10% повышается размер президентских стипендий студентам ВУЗов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТУДЕНТЫ, СТИПЕНДИИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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