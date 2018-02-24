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Дальнее зарубежье 24.02.2018 19:15

Экс-президент Зимбабве Мугабе отпраздновал 94-й день рождения в узком кругу

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе в субботу отметил свой 94-й день рождения, передают западные СМИ.

По данным изданий, экс-глава государства в этом году отпраздновал день рождения в узком кругу семьи и друзей. Мероприятие не освещалось в СМИ и было организовано лишь для тех, кто лично получил приглашения.

В настоящий момент 21 февраля - день рождения бывшего лидера Зимбабве - имеет статус государственного праздника. Такое решение было принято правительством страны в августе 2017 года, а официальная публикация информации об этом была сделана в конце ноября.

Ранее в день рождения Р.Мугабе проводились различные торжества, общая стоимость которых могла достигать нескольких сотен тысяч долларов. Так, в 2010 году в Зимбабве прошел банкет, который транслировался по государственному телевидению, а его бюджет составил $500 тыс. Большие траты на торжества нередко критиковались оппозиционными политиками Зимбабве.

Р.Мугабе занимал пост президента Зимбабве с 1987 года и являлся старейшим руководителем государства в мире. В ноябре 2017 года он покинул высший пост после того, как его отставки потребовали члены правящей партии ЗАНУ-ПФ. Пост президента занял бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, МУГАБЕ, ДЕНЬ/РОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]