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Дальнее зарубежье 25.02.2018 10:56

Роспотребнадзор предупредил о брюшном тифе в Пакистане

Роспотребнадзор приводит данные о случаях заболевания брюшным тифом в центральном районе Пакистана и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

"По официальным данным, с ноября 2017 года зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа. Установлено, что продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi, который в настоящее время распространился за пределы города Хайдарабад", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, один из ведущих вузов Пакистана - университет Ага-Хан сообщил 23 января, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания.

"Министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не информирует о количестве заболевших, однако, по данным специалистов университета Ага-Хан, количество заболевших детей - более десяти", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОСПОТРЕБНАДЗОР, ПАКИСТАН, ТИФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]