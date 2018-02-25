Роспотребнадзор предупредил о брюшном тифе в Пакистане

Роспотребнадзор приводит данные о случаях заболевания брюшным тифом в центральном районе Пакистана и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
"По официальным данным, с ноября 2017 года зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа. Установлено, что продолжающаяся вспышка вызвана серотипом Р58 S.typhi, который в настоящее время распространился за пределы города Хайдарабад", - говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, один из ведущих вузов Пакистана - университет Ага-Хан сообщил 23 января, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания.
"Министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не информирует о количестве заболевших, однако, по данным специалистов университета Ага-Хан, количество заболевших детей - более десяти", - отмечается в сообщении.
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