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Дальнее зарубежье 25.02.2018 10:20

Трамп счёл провальным меморандум демократов по "российскому расследованию"

Президент США Дональд Трамп назвал провальным меморандум по "российскому расследованию", опубликованный демократами из комитета по делам разведки палаты представителей конгресса.

"Ответный меморандум демократов по поводу незаконной слежки - тотальный политический и юридический провал", - написал он в "Твиттере".

По мнению президента, этот документ лишь "подтверждает, что были сделаны ужасные вещи".

"Как же это незаконно!" - подытожил президент.

Меморандум демократов - ответ на аналогичный документ их коллег-республиканцев из палаты представителей США. Республиканцы утверждали, что при проведении расследования ФБР и Минюст США нарушили действующие правила во время слежки за предвыборным штабом Д.Трампа. Демократы же в своём меморандуме стремятся показать, что таких нарушений не было.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что меморандум демократов "не развеял серьезные опасения", сформулированные в республиканском меморандуме.

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Тэги: ТРАМП, ДЕМОКРАТЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]