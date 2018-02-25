Президент США Дональд Трамп назвал провальным меморандум по "российскому расследованию", опубликованный демократами из комитета по делам разведки палаты представителей конгресса.

"Ответный меморандум демократов по поводу незаконной слежки - тотальный политический и юридический провал", - написал он в "Твиттере".

По мнению президента, этот документ лишь "подтверждает, что были сделаны ужасные вещи".

"Как же это незаконно!" - подытожил президент.

Меморандум демократов - ответ на аналогичный документ их коллег-республиканцев из палаты представителей США. Республиканцы утверждали, что при проведении расследования ФБР и Минюст США нарушили действующие правила во время слежки за предвыборным штабом Д.Трампа. Демократы же в своём меморандуме стремятся показать, что таких нарушений не было.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что меморандум демократов "не развеял серьезные опасения", сформулированные в республиканском меморандуме.