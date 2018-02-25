Сирийские военные предотвратили теракт в провинции Дамаск

Бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва "джихадмобиля" со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун в сирийской провинции Дамаск.

Смертник, управлявший легковым автомобилем, набитым взрывчаткой, на большой скорости приближался к блокпосту правительственных войск.

Своевременно заметив "джихадмобиль", сирийские солдаты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, отчего сдетонировала взрывчатка.

Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети, которая находится рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. Никто из мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии не пострадал.

В субботу террористы из Восточной Гуты объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Дамаске, и планируют многочисленные теракты в сирийской столице.