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Дальнее зарубежье 25.02.2018 10:00

Сирийские военные предотвратили теракт в провинции Дамаск

Бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва "джихадмобиля" со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун в сирийской провинции Дамаск.

Смертник, управлявший легковым автомобилем, набитым взрывчаткой, на большой скорости приближался к блокпосту правительственных войск.

Своевременно заметив "джихадмобиль", сирийские солдаты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, отчего сдетонировала взрывчатка.

Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети, которая находится рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. Никто из мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии не пострадал.

В субботу террористы из Восточной Гуты объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Дамаске, и планируют многочисленные теракты в сирийской столице.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]