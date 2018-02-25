Сирийские военные предотвратили теракт в провинции Дамаск

Бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва "джихадмобиля" со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун в сирийской провинции Дамаск.
Смертник, управлявший легковым автомобилем, набитым взрывчаткой, на большой скорости приближался к блокпосту правительственных войск.
Своевременно заметив "джихадмобиль", сирийские солдаты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета, отчего сдетонировала взрывчатка.
Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети, которая находится рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. Никто из мирных жителей и военнослужащих вооруженных сил Сирии не пострадал.
В субботу террористы из Восточной Гуты объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Дамаске, и планируют многочисленные теракты в сирийской столице.
Азербайджан служит примером для других стран по условиям, созданным для еврейской общины–глава АЕК
Алиев принял главу Американского Еврейского Комитета
Папа римский призвал немедленно положить конец насилию в Сирии
ЕЦБ ликвидирует латвийский ABLV Bank, правительство заявляет о стабильной ситуации в финсекторе
Роснефть получила возможность участвовать в ближайшем тендере в Бразилии
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»