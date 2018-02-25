Двое дагестанских полицейских стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с командировочными расходами

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц дагестанского МВД, подозреваемых в мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что должностные лица управления уголовного розыска МВД республики обманом, действуя из корыстных побуждений и используя служебное положение, представили в финансовое подразделение фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы.

"Получив от 10 до 20 тысяч рублей, распорядились ими по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководство МВД по Дагестану проводит проверку в отношении двух сотрудников ведомства и в отношении них уже принято процессуальное решение.

"Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - заявляли в республиканском МВД.