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Регион 25.02.2018 11:33

Двое дагестанских полицейских стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с командировочными расходами

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц дагестанского МВД, подозреваемых в мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что должностные лица управления уголовного розыска МВД республики обманом, действуя из корыстных побуждений и используя служебное положение, представили в финансовое подразделение фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы.

"Получив от 10 до 20 тысяч рублей, распорядились ими по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководство МВД по Дагестану проводит проверку в отношении двух сотрудников ведомства и в отношении них уже принято процессуальное решение.

"Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - заявляли в республиканском МВД.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МВД, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]