РФ создаст принципиально новый самолет с лазерным оружием - источник

Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, будущее комплекса будет определять Минобороны РФ. "Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД", - заявил источник.
"На текущем этапе работы завершены", - сказал он.
В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, который будет подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.
"Разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе", - говорилось в годовом отчете ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина".
В СССР была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута. В 2012 году газета "Известия" сообщила, что работы по летающей лаборатории будут возобновлены.
Азербайджан служит примером для других стран по условиям, созданным для еврейской общины–глава АЕК
Алиев принял главу Американского Еврейского Комитета
Папа римский призвал немедленно положить конец насилию в Сирии
ЕЦБ ликвидирует латвийский ABLV Bank, правительство заявляет о стабильной ситуации в финсекторе
Роснефть получила возможность участвовать в ближайшем тендере в Бразилии
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»