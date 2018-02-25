Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0914 RUR   0.0301 GBR   2.3714 TRY   0.4488

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.68 Brent   64.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 27 Фев 28 Фев

Регион 25.02.2018 12:34

РФ создаст принципиально новый самолет с лазерным оружием - источник

Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будущее комплекса будет определять Минобороны РФ. "Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД", - заявил источник.

"На текущем этапе работы завершены", - сказал он.

В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, который будет подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.

"Разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе", - говорилось в годовом отчете ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина".

В СССР была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута. В 2012 году газета "Известия" сообщила, что работы по летающей лаборатории будут возобновлены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ЛАЗЕР, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


МОК выделил зону траура в олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане и выразил соболезнования На борту Ан-148, пропавшего с радаров, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа - Росавиация Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Самолет Москва-Баку совершил вынужденную посадку в Волгограде Власти подтвердили обнаружение "черных ящиков" разбившегося в Хабаровском крае самолета Выжившую при крушении самолета в Нелькане девочку обследуют врачи и психологи в Хабаровске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]