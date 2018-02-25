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25.02.2018 12:00

Американская разведка заподозрила Россию в кибератаке против Олимпийских игр в Пхенчхане - газета

В разведке США полагают, что спецслужбы РФ организовали масштабную кибератаку на компьютерные системы, обслуживающие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, пишет американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на два своих неназванных источника.

Ранее организаторы игр в Пхенчхане подтвердили, что в день открытия, 9 февраля, они стали жертвой кибератаки, однако не делали никаких заявлений о том, кто за ней стоит.

Также поступала информация, что наблюдались перебои с доступом в Интернет, проблемы с трансляцией; многие пользователи не смогли зайти на официальный сайт Олимпиады, чтобы распечатать билеты, поэтому на церемонии открытия было немало пустых мест.

В свою очередь анонимные источники заявили газете "Вашингтон пост", что кибератака была проведена таким образом, чтобы подозрения пали на КНДР. Однако, по мнению американских спецслужб, за атакой стоит Москва, которая таким образом хотела отомстить Международному олимпийскому комитету за недопуск российской сборной на Олимпиаду.

Всего, по сведениям издания, по состоянию на начало февраля российское Главное разведуправление (ГРУ) имело доступ к не менее чем 300 компьютерам, связанным с Олимпийскими играми.

В США также опасаются, что в день закрытия Игр - 25 февраля - может произойти новая кибератака. Американские спецслужбы также полагают, что Россия уже не в первый раз ведет подобную деятельность против олимпийского движения.

Ранее южно-корейские СМИ сообщили о кибератаке во время церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхенчхане 9 февраля, которая нарушила работу телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Организаторам пришлось отключить серверы, в результате чего сайт Олимпиады оказался временно недоступен. Как стало известно позднее, эксперты американской компании Cisco Talos пришли к выводу, что использовавшийся при этой кибератаке вредоносный код схож с вирусами BadRabbit и Nyetya (NotPetya).

При этом еще 7 февраля МИД РФ выступил с комментарием "в связи с возможными провокациями в информационном пространстве, связанными с обвинениями в адрес России во вмешательстве в подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в Республике Корея".

"Необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения. Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ ("Вашингтон пост", "БаззФид" и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании ("Трэтконнект", "ТрендМикро", "Есет" и др.)", - говорилось в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: США, РОССИЯ, ОЛИМПИАДА, КИБЕРАТАКА


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