В Южной Корее прошли акции протеста против прибытия северокорейской делегации на закрытие Олимпийских игр

Южнокорейские активисты, а также ряд депутатов парламента Южной Кореи, придерживающихся консервативных взглядов, приняли участие в акциях протеста против приезда делегации из КНДР на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным Би-би-си, делегацию КНДР возглавил бывший глава северокорейской разведки Ким Ён Чхоль. С 2009 по 2016 годы он руководил ведомством внешней разведки и киберопераций КНДР, и многие считают его ответственным за гибель в 2010 году южнокорейского корвета "Чхонан": тогда погибли 46 южнокорейских моряков. По мнению международной комиссии, созданный по итогам инцидента, корвет был потоплен северокорейской подводной лодкой.

Среди участников протеста присутствовали родственники жертв катастрофы на "Чхонане".

При этом демонстранты попытались преградить путь делегации, которая прибыла в Южную Корею сухопутным путем.

Телерадиокорпорация напоминает, что Ким Ён Чхоля также обвиняют в причастности к артиллерийскому обстрелу КНДР южнокорейских островов Ёнпхёндо в 2010 году и к кибератаке против компании Sony Pictures в 2014 году в связи с выходом фильма "Интервью".

Би-би-си отмечает, что США вводили санкции против Ким Ён Чхоля в 2010 и 2015 годах, а Южная Корея - в 2016 году. Однако ранее в южнокорейском министерстве по делам объединения заявили, что ограничений на визит Ким Ён Чхоля в Южную Корею нет.

Ожидается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с северокорейской делегацией во время ее визита, добавляет Би-би-си.