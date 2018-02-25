Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады

Сборная Норвегии стала победительницей неофициального медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане.
На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых.
Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10).
После того, как российские хоккеисты победили в финале Германию (4:3), олимпийская команда РФ поднялась с 15-го на 13-е место. В ее активе две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
По общему же количеству наград - 17 медалей - Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей. Больше всех медалей завоевала Норвегия - 39.
XXIII Зимние Олимпийские игры проходили в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК была надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).
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