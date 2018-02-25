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Спорт 25.02.2018 12:37

Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады

Сборная Норвегии стала победительницей неофициального медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане.

На счету норвежской команды 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых.

Второе место заняла Германия (14, 10, 7), третье - Канада (11, 8, 10).

После того, как российские хоккеисты победили в финале Германию (4:3), олимпийская команда РФ поднялась с 15-го на 13-е место. В ее активе две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

По общему же количеству наград - 17 медалей - Россия делит шестое-седьмое места с Южной Кореей. Больше всех медалей завоевала Норвегия - 39.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходили в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены выступили под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК была надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, МЕДАЛИ, ЗАЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]