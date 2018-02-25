Сверхзвуковой стратегический беспилотник разрабатывают для российской армии

Для российской армии разрабатывают сверхзвуковой беспилотник большой дальности, сообщил замначальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС минобороны РФ Александр Немов.

"В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине", - сказал А.Немов в эфире телеканала "Звезда".

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в 2016 году сообщил, что российские военные "подтянулись в беспилотном направлении и имеют очень хорошие конкурентоспособные образцы тактического, оперативного и даже стратегического уровня - как информационные, так и ударные".