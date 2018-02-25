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Дальнее зарубежье 25.02.2018 13:44

Сверхзвуковой стратегический беспилотник разрабатывают для российской армии

Для российской армии разрабатывают сверхзвуковой беспилотник большой дальности, сообщил замначальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС минобороны РФ Александр Немов.

"В настоящее время еще ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине", - сказал А.Немов в эфире телеканала "Звезда".

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в 2016 году сообщил, что российские военные "подтянулись в беспилотном направлении и имеют очень хорошие конкурентоспособные образцы тактического, оперативного и даже стратегического уровня - как информационные, так и ударные".

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]