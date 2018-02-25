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Регион 25.02.2018 18:46

За год в РФ было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих

Каждый пятый из числа осужденных в прошлом году за различные преступления российских военнослужащих - офицер, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде РФ.

"В 2017 году военными судами было осуждено 4272 военнослужащих, среди 893 офицера или 21% от общего числа осужденных военных", - сказал собеседник агентства.

По его данным, чаще всего офицеры были осуждены за хищения и превышение должностных полномочий - соответственно 285 и 213 человек.

Далее по статистике идут осужденные офицеры за дачу или получение взятки, а также за нарушение правил дорожного движения.

В Верховном суде отметили при этом, что, по сравнению с 2016 годом, в прошлом году зафиксировано снижение офицерской преступности - примерно на 12%.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, СУДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]