За год в РФ было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих

Каждый пятый из числа осужденных в прошлом году за различные преступления российских военнослужащих - офицер, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде РФ.
"В 2017 году военными судами было осуждено 4272 военнослужащих, среди 893 офицера или 21% от общего числа осужденных военных", - сказал собеседник агентства.
По его данным, чаще всего офицеры были осуждены за хищения и превышение должностных полномочий - соответственно 285 и 213 человек.
Далее по статистике идут осужденные офицеры за дачу или получение взятки, а также за нарушение правил дорожного движения.
В Верховном суде отметили при этом, что, по сравнению с 2016 годом, в прошлом году зафиксировано снижение офицерской преступности - примерно на 12%.
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