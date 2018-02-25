Ситуация в районе Дамаска и Восточной Гуты за последние часы, после принятия СБ ООН резолюции о перемирии в Сирии, стала относительно спокойной, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местных жителей и оппозиционных активистов.
По словам жителей, по сравнению с предыдущими днями на здешних улицах оживилось движение.
В то же время представители оппозиции сообщили о нескольких случаях столкновений, а также о двух авиаударах в ночь на воскресенье - вскоре после принятия резолюции ООН.
Также, по словам оппозиции, в небе над Восточной Гутой до сих пор замечают военные самолеты и беспилотники.
Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней
Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, текст которой оказался в распоряжении "Интерфакса", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".
В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и "Джебхан-Ан-нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними группировок и лиц".
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