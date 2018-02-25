В грузинском порту Поти задержан танкер "Свирь", плавающий под флагом России, капитан которого оштрафован за нарушение правил судоходства.
Как сообщает в воскресенье пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, сотрудники департамента природоохранного надзора вместе с представителями пограничной полиции выявили факт загрязнения судном территориальных вод Грузии.
По данным ведомства, экипаж танкера слил хозяйственно-фекальные массы в акватории порта.
Решением Потийского городского суда, на капитана российского судна наложен денежный штраф в пользу бюджета в размере 65 тыс. лари (более $26,3 тыс.), к которому прибавляется также штраф в 1,276 тыс. лари (около $500) за нанесение вреда окружающей среде.
Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.
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