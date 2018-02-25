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Регион 25.02.2018 13:41

Российский танкер "Свирь" оштрафовали почти на $30 тыс. за загрязнение грузинского порта Поти

В грузинском порту Поти задержан танкер "Свирь", плавающий под флагом России, капитан которого оштрафован за нарушение правил судоходства.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, сотрудники департамента природоохранного надзора вместе с представителями пограничной полиции выявили факт загрязнения судном территориальных вод Грузии.

По данным ведомства, экипаж танкера слил хозяйственно-фекальные массы в акватории порта.

Решением Потийского городского суда, на капитана российского судна наложен денежный штраф в пользу бюджета в размере 65 тыс. лари (более $26,3 тыс.), к которому прибавляется также штраф в 1,276 тыс. лари (около $500) за нанесение вреда окружающей среде.

Судно сможет покинуть территориальные воды Грузии только после выплаты штрафа и ущерба, нанесенного окружающей среде.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, СУДНО, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]