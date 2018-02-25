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Дальнее зарубежье 25.02.2018 14:50

В Пхеньяне обвинили США в попытках ухудшить обстановку на Корейском полуострове накануне окончания Олимпийских игр

США посредством введения новых санкций против КНДР дестабилизируют обстановку на Корейском полуострове накануне завершения Олимпийских игр, говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном в воскресенье по каналам агентства ЦТАК.

"Две Кореи (КНДР и Южная Корея - ИФ) сотрудничали вместе, и Олимпиада прошла успешно. Но США принесли угрозу войны на Корейский полуостров со своими широкомасштабными новыми санкциями против КНДР - перед церемонией закрытия Олимпиады", - отмечается в заявлении.

Также в МИД КНДР отметили, что в Пхеньяне будут считать актом войны блокаду со стороны США.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, ведённые на данный момент США против КНДР, являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было принимал против иностранного государства.

Президент также заявил, что готов к жестким действиям, если санкции против КНДР не подтолкнут эту страну к прекращению работы над ядерным оружием и баллистическими ракетами.

"Если это не даст результатов, то приступим к фазе номер два. И это может быть жестко", - добавил Д.Трамп.

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Тэги: КНДР, США, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]