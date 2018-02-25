Президент Южной Кореи провел встречу с делегацией КНДР накануне закрытия Олимпиады - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье провел в Пхенчхане встречу с делегацией КНДР, которая прибыла на закрытие Олимпийских игр, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию президента.
Содержание встречи пока не раскрывается.
Уай-Ти-Эн отмечает, что встреча состоялась вскоре после прибытия делегации КНДР в Южную Корею.
Делегацию КНДР возглавляет бывший глава северокорейской разведки Ким Ён Чхоль. С 2009 по 2016 годы он руководил ведомством внешней разведки и киберопераций КНДР, и, как напоминает телеканал, многие считают его ответственным за гибель в 2010 году южнокорейского корвета "Чхонан": тогда погибли 46 южнокорейских моряков. По мнению международной комиссии, созданный по итогам инцидента, корвет был потоплен северокорейской подводной лодкой.
В настоящий момент Ким Ён Чхоль отвечает за развитие отношений между Пхеньяном и Сеулом, отмечает Уай-Ти-Эн.
Телеканал также указывает, что встреча в воскресенье - уже второе мероприятие за последние две недели с участием южнокорейского президента и официальных лиц КНДР. Так, 10 февраля Мун Чжэ Ин общался в президентской резиденции в Сеуле с другой северокорейской делегацией, которую возглавляли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и Ким Е Чжон - младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.
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