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Дальнее зарубежье 25.02.2018 14:25

Президент Южной Кореи провел встречу с делегацией КНДР накануне закрытия Олимпиады - СМИ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье провел в Пхенчхане встречу с делегацией КНДР, которая прибыла на закрытие Олимпийских игр, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию президента.

Содержание встречи пока не раскрывается.

Уай-Ти-Эн отмечает, что встреча состоялась вскоре после прибытия делегации КНДР в Южную Корею.

Делегацию КНДР возглавляет бывший глава северокорейской разведки Ким Ён Чхоль. С 2009 по 2016 годы он руководил ведомством внешней разведки и киберопераций КНДР, и, как напоминает телеканал, многие считают его ответственным за гибель в 2010 году южнокорейского корвета "Чхонан": тогда погибли 46 южнокорейских моряков. По мнению международной комиссии, созданный по итогам инцидента, корвет был потоплен северокорейской подводной лодкой.

В настоящий момент Ким Ён Чхоль отвечает за развитие отношений между Пхеньяном и Сеулом, отмечает Уай-Ти-Эн.

Телеканал также указывает, что встреча в воскресенье - уже второе мероприятие за последние две недели с участием южнокорейского президента и официальных лиц КНДР. Так, 10 февраля Мун Чжэ Ин общался в президентской резиденции в Сеуле с другой северокорейской делегацией, которую возглавляли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и Ким Е Чжон - младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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