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Регион 25.02.2018 14:30

В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

Столичная полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передаёт в воскресенье корреспондент "Интерфакса", движение по Страстному бульвару, где начнётся шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции.

Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Участники акции постепенно собираются в месте начала марша, они несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Б.Немцова, а также транспаранты.

Акция памяти Б.Немцова согласована с московскими властями.

Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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