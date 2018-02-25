В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

Столичная полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передаёт в воскресенье корреспондент "Интерфакса", движение по Страстному бульвару, где начнётся шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции.

Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Участники акции постепенно собираются в месте начала марша, они несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Б.Немцова, а также транспаранты.

Акция памяти Б.Немцова согласована с московскими властями.

Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.