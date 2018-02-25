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Дальнее зарубежье 25.02.2018 15:15

Иран и Сирия намерены придерживаться резолюции СБ ООН о перемирии - начальник иранского Генштаба

Начальник Генштаба Ирана Мохаммад Хосейн Бакери заявил журналистам в Тегеране, что Иран и сирийское правительство привержены исполнению условий резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.

"Мы останемся приверженными этой резолюции, как и Сирия", - приводит слова М.Х.Бакери агентство "Тасним".

В то же время он уточнил, что благодаря действиям сирийского правительства и союзников Дамаска, включая Иран и Россию, в резолюцию были внесены изменения, позволяющие продолжить борьбу против террористических группировок вроде "Джабхат ан-Нусры".

Он подчеркнул, что режим прекращения огня не затрагивает те районы в окрестностях Дамаска, которые находятся под контролем террористов. Начальник Генштаба добавил, что операции по зачистке этих зон от террористов продолжатся.

Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней

Проект резолюции был подготовлен Кувейтом и Швецией. Согласно резолюции, текст которой оказался в распоряжении "Интерфакса", "от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия, срочно приступить к взаимодействию в целях полного и всеобъемлющего выполнения этого требования всеми сторонами для установления продолжительной гуманитарной паузы сроком минимум в 30 дней на территории Сирии и обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых".

В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и "Джабхат ан-Нусры" и связанных с ними группировок и лиц".

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Тэги: ИРАН, ООН, РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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