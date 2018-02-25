Экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым в Магасе

В Магасе (Ингушетия) обнаружено тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"Багауддина Маршани нашли мертвым в столице республики Магасе в районе гостиницы "Небоскреб", - сказал собеседник агентства.

"Рядом с мужчиной обнаружили его жену и 10-летнего сына. Они находились в бессознательном состоянии", - добавил он.

По его словам, женщина и ребенок находятся в реанимационном отделении республиканской больницы.

Как уточнил собеседник агентства, тело Б.Маршани обнаружил рабочий.

По предварительным информации, причиной смерти экс-министра могло стать отравление угарным газом. Однако газовщики при обследовании утечки не обнаружили.

Официального подтверждения гибели бывшего ингушского министра пока не поступало.