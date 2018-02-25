Экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым в Магасе

В Магасе (Ингушетия) обнаружено тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.
"Багауддина Маршани нашли мертвым в столице республики Магасе в районе гостиницы "Небоскреб", - сказал собеседник агентства.
"Рядом с мужчиной обнаружили его жену и 10-летнего сына. Они находились в бессознательном состоянии", - добавил он.
По его словам, женщина и ребенок находятся в реанимационном отделении республиканской больницы.
Как уточнил собеседник агентства, тело Б.Маршани обнаружил рабочий.
По предварительным информации, причиной смерти экс-министра могло стать отравление угарным газом. Однако газовщики при обследовании утечки не обнаружили.
Официального подтверждения гибели бывшего ингушского министра пока не поступало.
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