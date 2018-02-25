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Регион 25.02.2018 15:26

Экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым в Магасе

В Магасе (Ингушетия) обнаружено тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье осведомленный источник.

"Багауддина Маршани нашли мертвым в столице республики Магасе в районе гостиницы "Небоскреб", - сказал собеседник агентства.

"Рядом с мужчиной обнаружили его жену и 10-летнего сына. Они находились в бессознательном состоянии", - добавил он.

По его словам, женщина и ребенок находятся в реанимационном отделении республиканской больницы.

Как уточнил собеседник агентства, тело Б.Маршани обнаружил рабочий.

По предварительным информации, причиной смерти экс-министра могло стать отравление угарным газом. Однако газовщики при обследовании утечки не обнаружили.

Официального подтверждения гибели бывшего ингушского министра пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ЧИНОВНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]