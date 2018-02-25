Папа римский призвал немедленно положить конец насилию в Сирии

Папа римский Франциск в воскресенье призвал к незамедлительному прекращению насилия в Сирии, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся и в первую очередь - в район Восточной Гуты.
"Этот февраль стал одним из наиболее жестоких периодов за семь лет конфликта", - приводит слова понтифика западные СМИ.
"По этой причине я обращаюсь со срочным призывом: немедленное прекратить насилие, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи - продовольствию и медикаментам, а также (обеспечить - ИФ) эвакуацию раненых и больных", - также сказал понтифик.
Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.
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