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25.02.2018 15:41

Папа римский призвал немедленно положить конец насилию в Сирии

Папа римский Франциск в воскресенье призвал к незамедлительному прекращению насилия в Сирии, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся и в первую очередь - в район Восточной Гуты.

"Этот февраль стал одним из наиболее жестоких периодов за семь лет конфликта", - приводит слова понтифика западные СМИ.

"По этой причине я обращаюсь со срочным призывом: немедленное прекратить насилие, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи - продовольствию и медикаментам, а также (обеспечить - ИФ) эвакуацию раненых и больных", - также сказал понтифик.

Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]