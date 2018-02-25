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Дальнее зарубежье 25.02.2018 16:28

В КНДР заявляют о желании вести переговоры с Вашингтоном - СМИ

Глава делегации КНДР в Южной Корее Ким Ён Чхоль заявил в воскресенье, что Пхеньян "достаточно" желает вести переговоры с Вашингтоном, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

По данным Уай-Ти-Эн, такое заявление прозвучало во время встречи делегации с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Пхенчхане, в преддверии закрытия зимних Олимпийских игр.

"Северокорейская делегация согласилась, что отношения между Северной Кореей и США должны развиваться вместе с отношениями между Южной и Северной Кореей, и при этом отметила, что (у Пхеньяна - ИФ) есть достаточно стремления к ведению диалога между Северной Кореей и США", - приводит Уай-Ти-Эн слова представителя администрации южнокорейского президента.

"Президент Мун указал, что диалог между США и Северной Кореей должен вестись как можно скорее для улучшения межкорейских отношений и для принципиального решения проблем на Корейском полуострове", - отметил представитель.

По его словам, Мун Чжэ Ин приветствовал наметившееся в последнее время улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР. В свою очередь в северокорейской делегации отметили приверженность лидера КНДР Ким Чен Ына задаче нормализовать отношения между Пхеньяном и Сеулом.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что санкции, ведённые на данный момент США против КНДР, являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было принимал против иностранного государства.

Президент также заявил, что готов к жестким действиям, если санкции против КНДР не подтолкнут эту страну к прекращению работы над ядерным оружием и баллистическими ракетами.

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Тэги: КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ, НАМЕРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]