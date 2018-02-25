Путин, Макрон и Меркель договорились активизировать обмен информацией по различным каналам по ситуации в Сирии - Кремль

В воскресенье, 25 февраля состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном и исполняющей обязанности федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена сирийская проблематика - в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, "выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля с.г. резолюцию Совета Безопасности ООН 2401".

"Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", - добавили в пресс-службе.

В.Путин информировал "о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии", говорится в сообщении.

"При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Как отмечается в сообщении, "достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии".

Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.