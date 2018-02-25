Алиев принял главу Американского Еврейского Комитета

Президент Ильхам Алиев принял президента Американского Еврейского Комитета Джона Шапиро, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
ЕЦБ ликвидирует латвийский ABLV Bank, правительство заявляет о стабильной ситуации в финсекторе
Роснефть получила возможность участвовать в ближайшем тендере в Бразилии
SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
Президент Алиев распорядился о выделении 830 тыс. манатов на газификацию 44 учебных заведений модульного типа
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не окажет влияния на операцию турецких военных в районе Африна - вице-премьер Турции
За год в РФ было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих
Путин, Макрон и Меркель договорились активизировать обмен информацией по различным каналам по ситуации в Сирии - Кремль
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»