Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не окажет влияния на операцию турецких военных в районе Африна - вице-премьер Турции

Принятая накануне СБ ООН резолюция о перемирии в Сирии не внесет изменений в операцию турецкой армии на севере Сирии в районе Африна, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.
Он указал, что Турция намерена продолжать операцию в этом регионе Сирии.
При этом, напоминает агентство, ранее в МИД Турции приветствовали резолюцию СБ ООН и в тоже время выразили готовность продолжать борьбу с террористическими группами, угрожающими целостности Сирии.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против группировки ИГ (запрещена в РФ).
Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней
В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГ, "Аль-Каиды" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними группировок и лиц".
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