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25.02.2018 19:11

Резолюция СБ ООН о перемирии в Сирии не окажет влияния на операцию турецких военных в районе Африна - вице-премьер Турции

Принятая накануне СБ ООН резолюция о перемирии в Сирии не внесет изменений в операцию турецкой армии на севере Сирии в районе Африна, передает в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Он указал, что Турция намерена продолжать операцию в этом регионе Сирии.

При этом, напоминает агентство, ранее в МИД Турции приветствовали резолюцию СБ ООН и в тоже время выразили готовность продолжать борьбу с террористическими группами, угрожающими целостности Сирии.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против группировки ИГ (запрещена в РФ).

Накануне члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней

В документе отмечается, что "режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГ, "Аль-Каиды" и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и связанных с ними группировок и лиц".

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Тэги: ТУРЦИЯ, ООН, РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]