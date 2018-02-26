Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции против РФ, обсудит Молдавию, Венесуэлу и ближневосточный мирный процесс

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, утвердят продление ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц, за "подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал 21 февраля продление этих санкций.

"Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Они продлены на 6 месяцев до 15 сентября. В нынешнем списке нет никаких изменений ни по физическим, ни по юридическим лицам", - прокомментировал это решение "Интерфаксу" европейский источник в Брюсселе.

"Официальное решение о продлении состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 26 февраля", - добавил он.

В документах Coreper этот пункт числится в списке вопросов к утверждению без обсуждения.

Заседание совета, как и обычно, начнется с дебатов, посвященных наиболее актуальным вопросам международной повестки. Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено на Сирии - ситуациях в Восточной Гуте и в Африне. Запланирован также обмен мнениями по итогу состоявшейся в Брюсселе 23 февраля конференции высокого уровня по проблематике африканского региона Сахель.

Комментируя журналистам в минувший четверг повестку Совета ЕС на условиях анонимности, высокопоставленный европейский чиновник выразил тревогу Евросоюза в связи с происходящим в Восточной Гуте.

"Это абсолютно недопустимо. Мы призываем к прекращению военных действий в Восточной Гуте", - сказал собеседник СМИ, подчеркнув приоритет ООН в урегулировании сирийского кризиса.

На неформальном саммите 27 государств ЕС, заседавшем в Брюсселе 23 февраля, глава Евросовета Дональд Туск обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада, который, по его словам, подвергает жестоким бомбардировкам гражданское население.

"Мы требуем, чтобы они остановили это насилие. ЕС призывает немедленно прекратить огонь и обеспечить безотлагательный гуманитарный доступ и защиту гражданских лиц", - заявил Д.Туск на пресс-конференции в минувшую пятницу.

В рамках основной повестки дня министры иностранных дел ЕС обсудят отношения с Молдавией и подтвердят свою всестороннюю помощь проводящимся в стране реформам.

"Мы поддерживали и продолжим поддерживать реформы, которые осуществляют власти республики, включая нашу макроэкономическую помощь", - сказал европейский источник.

Главы МИД стран ЕС обменяются мнениями по ситуации в стране. Дискуссия также будет посвящена реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, обязательствам ЕС по развитию страны и перспективам на будущее до следующих парламентских выборов.

Ожидается также обсуждение роли Молдавии в программе ЕС "Восточное партнерство" и ее участия в сфере безопасности.

В материалах к этому заседанию отмечается, что "в перспективе предстоящих выборов (в Молдавии - ИФ) совет вынужден сообщить, что он сожалеет, что новый избирательный закон не учел некоторые принципиальные рекомендации, сформулированные в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ". В документе напоминается, что "прозрачные, открытые для всех и заслуживающие доверия выборы на центральном и местном уровнях приобретают капитальное значение".

"Совет должен также напомнить, что свобода СМИ и плюрализм необходимы для демократического общества, и в этом контексте призвать Молдавию провести реформы против концентрации акций СМИ, гарантирующие свободу СМИ и плюрализм", - отмечают в Брюсселе.

"Совет также подчеркнет, что необходимо безотлагательно удвоить усилия для проведения более энергичной борьбы против коррупции, которая приведет к конкретным результатам и, помимо прочего, будет сопровождаться углубленной реформой юридической системы, включая соответствующую министерскую структуру", - говорится в материалах, опубликованных советом.

В них также указывается на то, что "совет будет настаивать, что все это подразумевает проведение углубленных расследований и дальнейших беспристрастных и исчерпывающих судебных мер в отношении всех лиц, вовлеченных в масштабное банковское мошенничество, вскрытое в 2014 году".

Совет ЕС примет заключения по Молдавии.

Министры иностранных дел ЕС обсудят в понедельник ситуацию в Венесуэле. В Брюсселе обращают внимание на то, что она продолжает оставаться сложной. Совет рассмотрит последние события в стране и обсудит запланированные на 22 апреля президентские выборы.

"Политическая, социальная и экономическая ситуация в Венесуэле, - отмечается в материалах к заседанию, - продолжала ухудшаться последние месяцы. Последствия этого для венесуэльского населения и соседних стран серьезные. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,5 млн человек покинули страну. МВФ предсказывает снижение на 15% ВВП в 2018 году, что влечет накопленное с 2013 года снижение ВВП на почти 50%. МВФ прогнозирует уровень инфляции в 2018 году в 13 тыс. %".

Среди главных тем заседания - ближневосточный мирный процесс. Главы МИД стран ЕС продолжат изучать пути к решению израильско-палестинского конфликта через сосуществование двух государств.

Это обсуждение будет предшествовать неформальному обеду министров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом и министрами иностранных дел, входящими в комитет ЛАГ по последующим действиям (Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Палестинская администрация). В центре внимания будет возрождение ближневосточного мирного процесса.

В Совете ЕС напоминают, что главы МИД Евросоюза обсуждали ближневосточный мирный процесс в декабре 2017 года и в январе нынешнего. В декабре они встречались с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а в январе - с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

"Руководители ЕС обсуждали объявление США о статусе Иерусалима на своем последнем (на официальном саммите - ИФ) совещании 14 декабря 2017. Европейский совет принял заключения, в которых он подтвердил, что твердо привержен решению, основанному на сосуществовании двух государств, и напомнил, что позиция ЕС по Иерусалиму остается неизменной", - сообщается в документах к Совету ЕС по иностранным делам 26 февраля.

Совет примет без дискуссий заключения по Мьянме, Камбодже, Мальдивам, по "климатической дипломатии".

"На полях" Совета ЕС состоится заседание совета сотрудничества ЕС-Казахстан.