Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 28 Фев 10° 1 Мар 10°

СНГ 26.02.2018 09:30

Замглавы МИД РФ Грушко: Североатлантический альянс прекратил любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии

Североатлантический альянс прекратил любое практическое сотрудничество с РФ по военной линии и не готов вести конструктивный диалог в формате Совета Россия-НАТО, вместо этого блок взял курс на усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы, заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно - НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов все сотрудничество было прекращено", - отметил А.Грушко.

Он также добавил, что "руководство альянса любит говорить о необходимости деэскалации, предотвращении опасных военных инцидентов и неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии".

"Сегодня понятно, что ни одна организация, даже самая сильная, как НАТО любит себя называть, не способна обеспечить свою безопасность. Нельзя отгородиться от окружающего мира и выстраивать островки безопасности. Только равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию, способно улучшить ситуацию и может привести к таким схемам взаимодействия, которые действительно позволят справиться со всеми многочисленными угрозами", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

В пресс-службе НАТО "Известиям" заявили, что "характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России".

Издание напоминает, что в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил А.Грушко от должности постоянного представителя России при НАТО и назначил его заместителем министра иностранных дел. До сих пор Москва не назначила его преемника. Более того, существует вероятность, что РФ официально понизит уровень представительства при альянсе до временного поверенного, сообщает газета. Сейчас российскую дипмиссию при НАТО возглавляет заместитель постоянного представителя РФ при НАТО Юрий Горлач, отмечается в материале "Известий".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ГРУШКО, НАТО


Похожие новости


Совет ЕС без обсуждения продлит индивидуальные санкции против РФ, обсудит Молдавию, Венесуэлу и ближневосточный мирный процесс Глава МИД Турции призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск в связи с ситуацией в Восточной Гуте В Баку с непониманием восприняли комментарий Захаровой на заявление президента Азербайджана Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров Эстония ждет от российской стороны шагов в вопросе о ратификации договора о границе - эстонский МИД Эстония поддерживает санкционную политику ЕС в отношении Москвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]