Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана в 93 км юго-восточнее города Натори (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным службы, эпицентр зафиксированного в 20:28 в воскресенье землетрясения имел координаты 37.64 градуса северной широты и 141.72 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".