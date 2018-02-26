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Дальнее зарубежье 26.02.2018 09:11

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана в 93 км юго-восточнее города Натори (остров Хонсю, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным службы, эпицентр зафиксированного в 20:28 в воскресенье землетрясения имел координаты 37.64 градуса северной широты и 141.72 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]