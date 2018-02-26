Высказывания официального представителя госдепа Хизер Нойерт о "провале астанинского процесса" в связи с ситуацией в Восточной Гуте тенденциозны и вызывают недоумение, заявили в посольстве РФ в США.
В российской дипмиссии напомнили, что США ранее поддержали принятие резолюции Совета Безопасности ООН об установлении гуманитарной паузы в Сирии, в которой "отмечены усилия России, Турции и Ирана как стран-гарантов астанинского процесса по сокращению насилия на пути к всеобъемлющему прекращению огня на всей территории Сирии".
"В этой связи обратили внимание на противоречащие американской позиции в ООН высказывания пресс-секретаря Хизер Нойерт, сделанные 22 февраля на брифинге Государственного департамента, о "провале астанинского процесса" в связи с ситуацией в Восточной Гуте. Столь тенденциозные высказывания не могут не вызывать недоумение", - говорится в заявлении российского Посольства, поступившем в "Интерфакс".
Там отмечается, что "никому и в голову не придет говорить о "провале Женевы", несмотря на то, что за все годы с момента ее запуска там, к сожалению, пока так и не удалось добиться каких-либо значимых вех в сирийском политурегулировании".
В связи с этим российские дипломаты выразили надежду на то, что "США не руководствовались необходимостью прекращения контртеррористических операций против ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры", "Ахрар аш-Шам", "Армии Ислама", "Фейляк ар-Рахман", орудующих в пригородах Дамаска".
"Хотя определенные сомнения на этот счет имеются - все чаще приводимые американцами ссылки "с мест" указывают на то, что источником получаемых ими сведений о ситуации в Сирии является затесавшаяся в ряды террористов НПО "Белые каски", финансируемая западными поборниками концепции насильственной смены "неугодных режимов"", - заявили они.
В посольстве РФ также призвали "американских партнеров тщательнее проверять передаваемую им информацию, сопоставлять ее с реальной обстановкой в САР и учитывать неустанные усилия России, Турции и Ирана по замирению сирийцев на площадке Астаны и в контексте прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога".
"Мы никогда не ставили под сомнение значимость Женевского процесса. Всегда были привержены международным обязательствам, заложенным в резолюцию СБ ООН 2254. Все, что хочет Россия - это совместно с международным сообществом добиться скорейшего завершения антитеррористической операции в Сирии и помочь установлению в этой стране долгожданного прочного мира", - подчеркнули российские дипломаты.
Они также добавили, что Россия "вместе с турецкими и иранскими партнерами продолжает кропотливую работу" и "готовится к проведению следующей встречи в астанинском формате в марте".
Ранее 22 февраля официальный представитель госдепа Х.Нойерт заявила журналистам, что "без России, поддерживающей Сирию, определенно не было бы разрушений и смертей".
Она также заявила, что ситуация в Восточной Гуте "показывает провал астанинского процесса".
"Поэтому США и так много других стран выступают за Женевский процесс, как лучший путь для того, чтобы продвинуться вперед, принести в конечном итоге мир и политическое решение для Сирии", - добавила Х.Нойерт.
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