Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0932 RUR   0.0304 GBR   2.3805 TRY   0.4491

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.55 Brent   67.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 28 Фев 10° 1 Мар 10°

СНГ 26.02.2018 10:04

В Киргизии в ходе контртеррористических мероприятий задержан находящийся в розыске гражданин одной из стран СНГ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал на территории республики гражданина одной из стран СНГ, разыскиваемого на родине за антиконституционную деятельность, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Киргизии лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений, в Бишкеке задержан иностранный гражданин 1974 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами одной из стран СНГ за антиконституционную и деструктивную деятельность", - рассказал представитель спецслужбы.

По его словам, задержанный в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, СНГ, ГРАЖДАНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Трое граждан одной из стран СНГ задержаны в Киргизии за попытку создать террористическую ячейку Спецслужбам СНГ для борьбы с террористами нужно действовать на опережение - глава ГКНБ Киргизии Руководители спецслужб стран СНГ обсудят в Бишкеке меры по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью Приоритетной задачей интеграции военного пространства СНГ остается усиление ВТС - начальник Генштаба ВС Киргизии Главам стран СНГ представят проект адаптации объединенной системы ПВО к решению задач ВКО Заседание координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ пройдет в Бишкеке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]