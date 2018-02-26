В Киргизии в ходе контртеррористических мероприятий задержан находящийся в розыске гражданин одной из стран СНГ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал на территории республики гражданина одной из стран СНГ, разыскиваемого на родине за антиконституционную деятельность, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических и оперативно-розыскных мероприятий по пресечению каналов нелегального проникновения на территорию Киргизии лиц, находящихся в розыске за совершение тяжких преступлений, в Бишкеке задержан иностранный гражданин 1974 года рождения, разыскиваемый правоохранительными органами одной из стран СНГ за антиконституционную и деструктивную деятельность", - рассказал представитель спецслужбы.

По его словам, задержанный в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров, для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.