Сеул надеется на конструктивные переговоры Северной Кореи и США - министерство

Южная Корея надеется, что КНДР и США смогут начать конструктивный переговорный процесс, сообщил представитель министерства Южной Кореи по делам национального объединения.

"Мы надеемся, что при удобном случае между Северной Кореей и США начнутся конструктивные переговоры", - сказал он журналистам в понедельник.

Накануне глава северокорейской делегации на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане заведующий Отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхоль завил, что Пхеньян "в достаточной степени" готов к переговорам с США, сообщил южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял высокопоставленных северокорейских гостей.

Он заявил, что " диалог между США и Северной Кореей должен начаться как можно скорее для улучшения межкорейских отношений и для принципиального решения проблем на Корейском полуострове".

По словам источника телеканала, Мун Чжэ Ин приветствовал наметившееся в последнее время улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР.

В свою очередь в северокорейской делегации отметили приверженность лидера КНДР Ким Чен Ына задаче нормализовать отношения между Пхеньяном и Сеулом.

Как сообщают СМИ Южной Кореи, в понедельник не исключена еще одна встреча между представителями Юга и Севера, северокорейская делегация покидает Южную Корею во вторник.

Ранее на этой неделе администрация США объявила о решении ввести дополнительные санкции против Пхеньяна, президент США Дональд Трамп заявил, что эти санкции являются самыми мощными ограничительными мерами, которые Вашингтон когда бы то ни было предпринимал против иностранного государства.

Президент также заявил, что готов к жестким действиям, если санкции против КНДР не подтолкнут эту страну к прекращению работы над ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Пхеньян в ответ на введение санкций объявил, что санкционная политика США направлена на то, чтобы воспрепятствовать улучшению отношений между двумя корейскими государствами.