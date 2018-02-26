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ТЭК 26.02.2018 09:36

Нефть сдержанно дорожает, цена Brent держится ниже $67,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются утром в понедельник после двух недель роста подряд на фоне ослабления опасений перепроизводства в США и очередного сбоя поставок из Ливии.

Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ограничения ОПЕК+ на добычу нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким образом, чтобы не потревожить рынок.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подорожали на $0,15 (0,22%) - до $67,46 за баррель. На торгах в пятницу их котировка увеличилась на $0,92(1,39%) - до $67,31 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник повысилась на $0,25 (0,39%) - до $63,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии ее цена выросла на $0,78 (1,24%) и составляла на закрытие рынка $63,55 за баррель.

За прошлую недель Brent прибавила 3,8%, WTI - 3,3%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 1 - до 799. Вместе с тем неожиданное снижение товарных запасов нефти в США, о котором стало известно в четверг, продолжает поддерживать оптимизм на рынках, пишет The Wall Street Journal.

Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита приостановлен, поскольку протесты привели к приостановке поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel, сообщает агентство Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]