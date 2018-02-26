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Финансы 26.02.2018 10:07

ОАО «Заготовка и снабжение продуктами питания» отбирает аудитора финотчетности за 2016-2017гг

ОАО «Заготовка и снабжение продуктами питания» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2016-2017гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор аудитора проводится методом котировки.

"Компании желающие принять участие в отборе должны прислать необходимую документацию до 28 февраля 2018 года", - подчеркнули в обществе.

Телефон для справок: 077328 08 78

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АУДИТ, ФИНОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]