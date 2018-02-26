ОАО «Заготовка и снабжение продуктами питания» отбирает аудитора финотчетности за 2016-2017гг

ОАО «Заготовка и снабжение продуктами питания» отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2016-2017гг, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор аудитора проводится методом котировки.

"Компании желающие принять участие в отборе должны прислать необходимую документацию до 28 февраля 2018 года", - подчеркнули в обществе.

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Б.Рустамбеков