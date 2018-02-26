Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 февраля ЦБА установил на уровне 2,0932 манат/$ (23 февраля - 2,0914 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 февраля установил 0,0304 манат/1RUB (23 февраля -0,0301 манат/1RUB).

А.Азизов