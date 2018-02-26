Продюсерская компания Вайнштейнов подаст заявление о банкротстве в ближайшие дни

Продюсерская компания Weinstein Co., основанная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами, в ближайшие дни подаст заявление о банкротстве, так как сорвались переговоры о ее продаже с группой инвесторов, в числе которых предпринимательница и бывшая руководитель Управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит, говорится в сообщении компании.
"Хотя мы признаем, что такой исход является крайне нежелательным для наших сотрудников, наших кредиторов и пострадавших, у совета директоров нет выбора", - сообщается в документе.
Совет директоров Weinstein Co. состоит из трех человек, одним из которых является Боб Вайнштейн.
Как пишет The New York Times (NYT), одной из причин срыва переговоров стал судебный иск генерального прокурора штата Нью-Йорк к Weinstein Co. По мнению прокурора, продажа компании оставила бы тех, кто пострадал от сексуальных домогательств и других нарушений со стороны Вайшнтейнов, без справедливой компенсации. При этом прокурор не требовал запретить или приостановить продажу продюсерской компании.
Сумма сделки с Weinstein Co. составила бы порядка $500 млн с учетом долга, оцениваемого в $225 млн.
Скандал вокруг одного из основателей компаний Miramax Films и The Weinstein Company американского продюсера Х.Вайнштейна разгорелся в начале октября. О сексуальных домогательствах со стороны Х.Вайнштейна объявили более 100 актрис и сотрудниц его компаний.
Впоследствии обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании объявили об отстранении продюсера от обязанностей генерального директора.
Х.Вайнштейн также был исключен из Американской академии кинематографических искусств и наук, британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии.
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