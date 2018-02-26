Двухлетний россиянин скончался после посещения стоматолога в казахстанской Караганде

В Караганде (адмцентр Карагандинской области Казахстана) начато досудебное расследование по факту смерти двухлетнего гражданина России после посещения стоматологической клиники, сообщила пресс-служба комитета охраны общественного здоровья республики.
Мальчик скончался в реанимационном отделении областного медцентра после внутривенной анестезии в стоматологической клинике Tiny Dent.
По данным пресс-службы, специалисты областного департамента охраны общественного здоровья, полицейские и представители прокуратуры Карагандинской области проведут внеплановую проверку стоматологической клиники Tiny Dent для выяснения обстоятельств гибели ребенка.
В комиссию вошли независимые эксперты в области клинической фармакологии, анестезиологии-реаниматологии, патоморфологии, судебно-медицинской экспертизы и детской стоматологии.
Проверка будет проведена в установленные законодательством сроки.
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