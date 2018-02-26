Посол США в РФ Хантсман совершит двухдневную поездку в Татарстан, запланированы его встречи с руководством республики

Посол США в РФ Джон Хантсман 26-27 февраля посетит Казань, где в том числе встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими представителями правительства республики, сообщили в посольстве США в Москве.
"В рамках визита в Казань посол США в РФ Джон Хантсман посетит особую экономическую зону "Иннополис", Казанскую ТЭЦ-3 и некоторые высшие учебные заведения Казани. Во время посещения ТЭЦ-3 посол Хантсман осмотрит новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе одной из самых мощных и эффективных турбин в мире производства американской компании General Electric", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении американского посольства.
В нем отмечается, что "программа поездки предусматривает встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, встречи с представителями правительства Республики Татарстан, бизнес-сообщества региона, со студентами и преподавателями высших учебных заведений Казани, а также журналистами ведущих СМИ Республики Татарстан".
"Кроме того, глава дипмиссии США осмотрит наиболее знаковые достопримечательности Казани, чтобы отдать дань уважения богатому культурному наследию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана посетил мемориал памяти жертв Ходжалинской трагедии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в понедельник вспоминают жертв Ходжалинского геноцида
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 200 млн манатов при предложении около 1 млрд манатов
Агролизинг закупает оборудование для диагностической лаборатории семян на сумму свыше 567 тыс. манатов
Авиация МЧС и береговая охрана Госпогранслужбы Азербайджана привлечены к поискам иранского моряка на Каспии
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Президент Алиев повысил стипендии докторантов и студентов на 10%
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Гобустане
Президент Алиев распорядился о выделении 0,7 млн манатов на оросительные мероприятия в трех азербайджанских селах
Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Nar наградил лучших студентов Азербайджанского технического университета
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»