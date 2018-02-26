Посол США в РФ Хантсман совершит двухдневную поездку в Татарстан, запланированы его встречи с руководством республики

Посол США в РФ Джон Хантсман 26-27 февраля посетит Казань, где в том числе встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими представителями правительства республики, сообщили в посольстве США в Москве.

"В рамках визита в Казань посол США в РФ Джон Хантсман посетит особую экономическую зону "Иннополис", Казанскую ТЭЦ-3 и некоторые высшие учебные заведения Казани. Во время посещения ТЭЦ-3 посол Хантсман осмотрит новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе одной из самых мощных и эффективных турбин в мире производства американской компании General Electric", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении американского посольства.

В нем отмечается, что "программа поездки предусматривает встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, встречи с представителями правительства Республики Татарстан, бизнес-сообщества региона, со студентами и преподавателями высших учебных заведений Казани, а также журналистами ведущих СМИ Республики Татарстан".

"Кроме того, глава дипмиссии США осмотрит наиболее знаковые достопримечательности Казани, чтобы отдать дань уважения богатому культурному наследию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.