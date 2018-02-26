Афганские полицейские застрелили молодоженов

На северо-востоке Афганистана от пуль полицейских погибли жених и невеста, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на власти провинции Тахар.

Трагедия произошла в городе Талукан. "Сотрудники полиции открыли огонь по мотороллеру с пассажирами после того, как водитель не выполнил приказ остановиться. В результате погибли жених и невеста, а также брат жениха. Мать жениха получила ранения и доставлена в больницу", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции региона Тахар Халил Асир.