Доступ в Храм гроба Господня в Иерусалиме для паломников и туристов закрыт второй день подряд

Доступ в одну из главных христианских святынь - Храм гроба Господня - закрыт уже на протяжении двух дней в знак протеста церкви против налоговой политики властей Иерусалима, передает в понедельник газета "Гаарец".

По данным издания, о решении закрыть храм на неопределенный срок объявили как представители армянской апостольской церкви, так и католической и греко-православной общин.

По сообщению израильской газеты "Джерузалем пост", такой шаг стал реакцией на намерения местных властей взыскать с церквей неустойку по муниципальному налогу на имущество.

"Этот долг - результат неуплаты (налога христианскими конфессиями - ИФ) в течение многих лет. В случае несогласия церковные лидеры могут обратиться в суд. Я удивлен, что они до сих пор этого не сделали", - приводит издание слова мэра Иерусалима Нира Барката.

"Я не понимаю подобного протеста, который наносит вред самой церкви. Им необходимо заплатить налог, либо обратиться с жалобой в суд", - подчеркнул он.

В свою очередь, церковные лидеры обвинили власти Иерусалима в нарушении негласных и существующих уже долгие годы правил, согласно которым церкви исторически не облагались налогами.

Храм гроба Господня в Иерусалиме каждый год привлекает несколько сотен тысяч паломников, а также туристов из разных стран.

Вход в церковь закрыт впервые с 1948 года после провозглашения государства Израиль.