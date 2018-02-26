В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также шесть человек.

За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 241 преступление, 43 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 58 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 33 человека, находящиеся в розыске.

Также, в выходные были раскрыты 15 ранее возбужденных уголовных дел.

Кроме этого, зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде