В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также шесть человек.
За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 241 преступление, 43 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 58 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 33 человека, находящиеся в розыске.
Также, в выходные были раскрыты 15 ранее возбужденных уголовных дел.
Кроме этого, зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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