Компания Bakcell собрала вместе выпускников и новых участников AppLab

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, организовала мероприятие, на которое были приглашены выпускники и новые участники программы развития и инкубации AppLab.
В ходе специального мероприятия, компания Bakcell рассказала об успехах проектов созданных при поддержке AppLab и представила новых участников программы. Также, участники прошедшего сезона AppLab, а именно авторы таких успешных проектов как “Blutu”, “ARzoom”, “Buket.al”, “Garden”, “Mango”, “CineManiac” и “MoodMusic” поделились своим мнением о важной роли программы в процессе превращения их идей в готовые и пользующиеся спросом продукты.
В то же время, финалисты AppLab, прошедшие отбор для участия в программе в этом году (авторы проектов “Run2Help”, “Way To Future”, “Vavelya”, “Tusi” и “MadebyAz”), рассказали о своих идеях и поблагодарили Bakcell за предоставленную возможность.
«Bakcell видит огромный потенциал в молодых азербайджанских разработчиках программного обеспечения и оборудования, и мы уверены, что их идеи могут превратиться в продукты и услуги, способные конкурировать не только на местном рынке, но и на международном уровне. Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение разработчиков, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития. Как видите, наша работа приносит плоды, и мы гордимся тем, что среди участников нашей программы AppLab так много успешных проектов», говорит главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.
Команды-участники получают доступ в центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.
С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.
Bakcell обеспечивает молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в их начинаниях, и таким образом поддерживает светлое будущее азербайджанской молодежи.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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