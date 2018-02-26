Принятую в субботу Советом Безопасноти ООН резолюцию по Сирии, призывающую, среди прочего, к приостановке боевых действий для оказания срочной гуманитарной помощи, следует претворить в жизнь немедленно, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я рассчитываю, что эта резолюция будет немедленно имплементирована, чтобы сразу можно было бы предоставить гуманитарную и иную помощь", - приводят европейские СМИ слова находящегося в Женеве генсека ООН.

А.Гутерриш подчеркнул, что выполнение сторонами сирийского конфликта резолюции позволило бы облегчить страдания мирного населения.