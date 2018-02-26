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Дальнее зарубежье 26.02.2018 13:31

Генсек ООН призывает к немедленной имплементации резолюции СБ ООН по "гуманитарному" прекращению огня в Сирии

Принятую в субботу Советом Безопасноти ООН резолюцию по Сирии, призывающую, среди прочего, к приостановке боевых действий для оказания срочной гуманитарной помощи, следует претворить в жизнь немедленно, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я рассчитываю, что эта резолюция будет немедленно имплементирована, чтобы сразу можно было бы предоставить гуманитарную и иную помощь", - приводят европейские СМИ слова находящегося в Женеве генсека ООН.

А.Гутерриш подчеркнул, что выполнение сторонами сирийского конфликта резолюции позволило бы облегчить страдания мирного населения.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]