Глава внешнеполитического отдела аппарата президента Киргизии стала замгенсека ШОС

Руководитель отдела внешней политики аппарата президента Киргизии Айзада Субакожоева назначена заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, решение было принято Советом министров иностранных дел ШОС,

В пресс-службе не уточнили, когда А.Субакожоева приступит к своим новым обязанностям. Указа об ее освобождении от должности завотделом внешней политики аппарата президента, которую она занимает с февраля 2017 года, также пока нет.

резолюции позволило бы облегчить страдания мирного населения.