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СНГ 26.02.2018 13:28

Глава внешнеполитического отдела аппарата президента Киргизии стала замгенсека ШОС

Руководитель отдела внешней политики аппарата президента Киргизии Айзада Субакожоева назначена заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, решение было принято Советом министров иностранных дел ШОС,

В пресс-службе не уточнили, когда А.Субакожоева приступит к своим новым обязанностям. Указа об ее освобождении от должности завотделом внешней политики аппарата президента, которую она занимает с февраля 2017 года, также пока нет.

резолюции позволило бы облегчить страдания мирного населения.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]