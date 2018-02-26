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Дальнее зарубежье 26.02.2018 14:02

ЕС усилил ограничительные меры против КНДР

В ЕС объявили, что усилили свои санкции против КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой, включив в союзное законодательство новые ограничительные меры, принятые Советом Безопасности ООН (резолюция 2397).

Формальное решение по этому вопросу принято в понедельник Советом ЕС по иностранным делам.

Новые меры, как сообщается в коммюнике Совета, включают усиление запрета на экспорт в КНДР всех нефтепродуктов: разрешенная квота экспорта сокращена с 2 млн баррелей до 0,5 млн баррелей в год. Коммюнике напоминает, что полный запрет на экспорт в Северную Корею сырой нефти был введен в ЕС еще 16 октября 2017 года.

Запрещаются импорт из КНДР продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, машин, электрооборудования, земли и камня и древесины, экспорт в КНДР любой промышленной техники, транспортных средств, а также железа, стали и других металлов.

Вводятся дальнейшие ограничительные меры в отношении морских судов в случаях, если "имеются разумные основания полагать, что судно было вовлечено в нарушение санкций ООН".

ЕС требует возвращения на родину в течение 24 месяцев всех занятых в странах союза рабочих КНДР (с учетом действующего национального и международного законодательства).

Кроме 79 северокорейских физических и 54 юридических лиц, находящихся в санкционном списке СБ ООН, еще 55 человек и девять организаций включены Евросоюзом автономно.

"ЕС выполняет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы и другие программы по ядерному оружию, оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам КНДР, и работает над обеспечением их эффективного соблюдения всеми государствами-членами ООН. Кроме того, ЕС ввел автономные ограничительные меры против КНДР, дополнив и усилив режим санкций ООН", - подчеркивается в коммюнике.

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Тэги: ЕС, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]